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محمود مسلم

مصر تدين الهجوم الإرهابي في شمال شرق نيجيريا

كتب:

الوطن
11:20 م | الأحد 29 نوفمبر 2020
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين أبرياء في شمال شرق نيجيريا، ما أودى بحياة أكثر من مائة شخص، وإصابة آخرين.

وأعربت مصر عن خالص تعازي الحكومة والشعب المصرييّن لحكومة وشعب نيجيريا الشقيقة، وعائلات الضحايا، وكذا تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكدت مصر على وقوفها بجانب نيجيريا في هذا المصاب الأليم، ومشددةً على الموقف المصري الداعي لضرورة التصدي للإرهاب من خلال تحرك وتكاتُف جماعي حازم، على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف النجاح في دحر خطر الإرهاب والعنف والتطرف. 

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