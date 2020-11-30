محمد سامي في سوهاج من أجل تصوير "نسل الأغراب"

نشر المخرج محمد سامي عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمع أحمد مالك وأحمد داش بالجلباب الصعيدي في سوهاج استعدادا لتصوير مسلسل "نسل الأغراب".

وعلق سامي قائلا: "أولادي حمزة الغريب وسليم الغريب في سوهاج بيذاكروا وبيستعدوا لتصوير مسلسل نسل الأغراب بعد بكرة إن شاء الله".

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهد مسلسل نسل الأغراب، غدا تمهيدًا للانتهاء منه قبل بدء شهر رمضان.

من ناحية أخرى، يصور محمد سامي فيلم "العميل صفر"، فكرة محمد سامي وأكرم حسني، سيناريو وحوار وائل عبدالله، يشارك فى بطولته لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامي والنجم أكرم حسني، بعد تقديمهما الحملة الدعائية بعنوان "أبوشنب"، للتوعية بتحديد النسل، التي حققت نجاحا كبيرا.

الاستعداد لفيلم العميل صفر، بدأ منذ عام 2019، لكن توقفت التحضيرات لعدة أسباب، منها وفاة والد أكرم حسني بطل العمل، ثم انشغاله بعد ذلك لمشاركته في مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمي، الذي عُرض رمضان الماضي، فضلًا عن مشاركة المخرج محمد سامي بتأليف وإخراج مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان، وبداية جائحة كورونا التي أوقفت جميع مناحي الحياة.