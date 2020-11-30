كارول سماحة تطرح برومو ألبومها الجديد "الكريسماس"

نشرت المطربة اللبنانية كارول سماحة عبر "تويتر"، برومو ألبومها الجديد والذي يحمل اسم "الكريسماس".

وعلقت كارول "أنه ليس بالألبوم الميلادي التقليدي كل أغنية قصة تلامس حياتنا اليومي‎ الألبوم قريبا". ‎

#EXCLUSIVE It’s not your traditional christmas Album:

Every song is a story that touched us in our Life!

1st single November 30thiest



انه ليس بالألبوم الميلادي التقليدي

كل أغنية قصة تلامس حياتنا اليومية!

الألبوم قريبا..

Stay tuned for #ChristmasCarole Album

Official cover pic.twitter.com/bvGIwyGPnj — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) November 28, 2020

فازت كارول سماحة مؤخرا بجائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي عن دورها في الفيلم اللبناني "بالصدفة"، والذي شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة 36.

وقالت كارول في تصريح سابق لـ "الوطن"، إنها تعتبر هذه الجائزة هي الأهم في مشوارها رغم فوزها بجوائز عديدة في مسيرتها الغنائية، إلا أن حصدها لجائزة من مصر وتحمل اسم فنانة تعشقها كـ فاتن حمامة تجعل التكريم له مذاق خاص ومختلف.

وشكرت "كارول" جمهور الإسكندرية على حفاوة استقبالهم لها وإشادتهم بالفيلم وتفاعلهم مع أحداثه وقت عرضه بسينما "سان ستيفانو".

وتدور أحداث الفيلم عندما تنقلب حياة رجل أعمال ناجح رأسا على عقب حين تسرق حقيبته من قبل مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى واحدة من الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلى انعطافة حياته كليا.

والفيلم بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميال الكيك، متير معاصري، سامي حمدان ومن إخراج باسم كريستو.

وقالت "كارول" خلال تكريمها: "سعيدة إني أتحدث الآن من بلدي مصر، التى عشت فيها ما يقارب السبع سنوات، والشيء المفرح بالنسبة لى أنه يتم تكريمى فى مصر كممثلة عن بلدى لبنان ودرع التكريم هذا يعتبر إهداء لكل فنان لبنانى ومبدع لبنانى يحاول أن يقدم صورة جيدة لوطني لبنان".