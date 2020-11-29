غادة والي: رصدنا شركات وهمية تزعم بيع لقاحات كورونا عبر الإنترنت

قالت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن ملفات تهريب الأموال وغسل الأموال، وتهريب البشر، في حاجة إلى تعاون دولي.

وأضافت "والي" خلال حوارها الأول منذ تركت الحكومة المصرية، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، يجب إبرام اتفاقيات ملزمة ضد الدول التي تستقبل الأموال الفاسدة والآثار المهربة وتجارة البشر، وهو ما تعمل عليه الأمم المتحدة.

وحول الفساد، قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: "نعمل على مكافحة الفساد الرياضي والفساد الطبي في هذا العام، وأصدرنا مجموعة من الأدلة للدول، لتستعين بها، لأننا رصدنا في ظروف الوباء، مجموعة من الأدوية الفاسدة والمعدات الواقية الفاسدة، وأجهزة التنفس الصناعي الفاسدة، ونشأت على الإنترنت شركات تبيع هذه الأجهزة والأدوية وتتاجر فيها، وهناك شركات وهمية تعلن عن تطعيمات كورونا رصدناها على الإنترنت".

وأشارت، إلى أن الأمم المتحدة، تعمل على رصد هذه الظواهر وتحليلها، والتواصل مع الدول والحكومات لتحذيرها، والتأكد من أن التشريعات الموجودة كافية، وتدريب القائمين على تنفيذ هذه التشريعات سواء في مجال إنفاذ القانون والقضاء والنيابة والشرطة والرصد وتوعية المجتمعات.

وحول الفساد الرياضي، قالت "والي": "وقعنا اتفاقية مهمة جدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكي نعمل مع دول كثيرة جدًا، على توعية الشباب والتعريف بمخاطر الفساد في مجال الرياضة والمراهنات، والنتائج في المسابقات الإقليمية والدولية، ونعمل مع اللجنة الأولمبية الدولية في إطار الألعاب الأولمبية في طوكيو، كما نعمل مع اللجنة الدولية للمنشطات لضبط استخدام المنشطات في الرياضة".