غادة والي: مصر تستضيف مؤتمرا دوليا لمكافحة الفساد في ديسمبر 2021

قالت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن سنة 2021 ستكون عام مكافحة الفساد في الأمم المتحدة، ولأول مرة ستعقد جمعية عامة في يونيو المقبل بالأمم المتحدة لمناقشة مكافحة الفساد في العالم.

وأضافت "والي" خلال حوارها الأول منذ تولي منصبها الجديد، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on "، أن العام المقبل سينتهي باستضافة مصر للمؤتمر الدولي الدوري للدول الأطراف في معاهدة مكافحة الفساد، وذلك بشرم الشيخ، وسيكون من أكبر المؤتمرات الدولية، إذ أنه يعقد كل عامين.

وتابع: "ننسق مع وزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة وأجهزة كثيرة، ورئيس مجلس الوزراء سيصدر قراره بإنشاء اللجنة الوطنية التي سنعمل معها في المؤتمر وسيضع خارطة طريق ومجموعة من القرارات والاتفاقات الدولية الملزمة".

وأوضحت أن قارة أفريقيا خرج منها 80 مليار دولار، وهو مبلغ أكبر من المساعدات التي تلقتها، موضحةً أن مصر لديها وحدة متقدمة لمكافحة غسيل الأموال: "نعمل بشكل جيد في هذا الإطار ولدينا تشريعات جيدة ولكن قضية غسيل الأموال هي قضية عابرة للحدود، فهناك دول تخرج منها الأموال ودول تستقبل هذه الأموال".

وأكدت، أن الأمم المتحدة عملت على وضع خطة اقتصادية مدتها 5 سنوات قادمة ورؤية لقارة أفريقيا وهي إحدى مكونات محاربة تهريب الأموال ومكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في القارة السمراء.

ولفتت، إلى أن حجم الإتجار بالمخدرات لا يمكن تحديده على وجه الدقة لكنه يقدر بمليارات الدولارات، أي أكثر من الدخل القومي لبعض البلاد.