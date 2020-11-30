تفاصيل زيارة ملكات جمال العالم للمقاصد السياحية بالغردقة

أجرت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات والتي تستضيفها مدينة الغردقة فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة، عددا من الرحلات إلى المقاصد السياحية بهدف تنشيط السياحة والتعرف على الأماكن السياحية بالغردقة.

شملت الجولة السياحية زيارة معرض الجراند أكواريوم وهو السابع على مستوى العالم ويضم أحياء بحرية، بالإضافة إلى زيارة متحف الغردقة لآثار ويضم أكثر من 2000 قطعة أثرية أصلية من جميع العصور الفرعونية وذلك بمشاركة متسابقات يمثلن 25 دولة بمرافقة محمد عيد مدير تسويق المسابقة، وآمال رزق رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات.

وأبدت ملكات الجمال إعجابهن وانبهارهن الشدید بمقاصد الغردقة السياحية وجمال أسماك القرش والكائنات البحرية وأسماك المانتا المعروفة داخل الآكواريوم وذلك برفقة دكتورة آمال رزق رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة ومحمد عيد مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف للمسابقة.

كما أجرى ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات زيارة لمتحف الغردقة والذي أبدين انبهارهن بالحضارة المصرية العريقة وبالأخص تمثال الملكة ميريت أمون إلهة الجمال وذلك برفقة آمال رزق رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، ومحمد عيد مدير تسويق المسابقة.

أبهر تمثال الملكة ميريت أمون إلهة الجمال عند القدماء المصريين ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية وذلك خلال زيارتهم لمتحف الغردقة اليوم الأحد ضمن جولة لمقاصد الغردقة السياحية.

أشادت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات المشاركات في مسابقة ميس ايكو والتي تستضيفها مدينة الغردقة بالاستقبال الحافل منذ وصولهن أمس فندق الإقامة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المنتجع معبرين عن دعمهم الكامل للسياحة في الغردقة.

كشف محمد عيد مدير تسويق المسابقة والمنتجع المستضيف للمسابقة أن زيارة متحف الغردقة تأتي ضمن جولات سياحية ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والمقامة فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة ٢٥ دولة و شملت معرض الجراند أكواريوم وذلك بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق السياحية والقاء الضوء على مدينة الغردقة الساحرة كنوع من الدعاية وتنشيط السياحة.

وأكد أن جميع المتسابقات المشاركات في المسابقة يحملن شهادة طبية تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهن بـ٧٢ ساعة وأن النتيجة سلبية، مؤكدا على تطبيق الإجراءات الوقائية والمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات والتعليمات التي أقرتها رئاسة الوزراء في مواجهة فيروس كورونا.

وتمثل مصر في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة مس ايكو "كنزي الزيني" والتي تبلغ من العمر 18 عاما وحصدت لقب ملكة جمال المراهقات 2020، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى برئاسة دكتور أمال رزق، كما حصلت على لقب ملكة جمال الأناقة في نفس المسابقة، وتسعي أن تكون موديل في الفترة القادمة، وأن يكون لها برند مكياج خاص بها.

وأشار كامل أبو علي رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر والمستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية تعطي رسالة هامة لجميع دول العالم على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، مما يساهم في عودة تنشيط السياحة.