ملكات جمال العالم يروجن للسياحة من الغردقة بممارسة الألعاب الرياضية

أجرت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، اليوم الجمعة، مجموعة من الألعاب الرياضية والفقرات الاستعراضية داخل صالات المنتجع السياحي بمشاركة 23 ملكة من 23 دولة استعدادا للمشاركة في مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والتي يستضيفها منتجع الباتروس وايت بيتش بمدينة الغردقة في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة أكثر من خمسة قارات حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وعبرت ملكات الجمال عن سعادتهم البالغة بتواجدهم في مصر الذي تمتلك تاريخ حضاري يتحدث عنه العالم بأكمله ووجهوا رسالة لدعم السياحة المصرية خلال مشاركتهم في ملكات جمال السياحة والبيئة.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة مسابقة "فيس فيتنس"، وذلك على هامش فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات والتي تستضيفها مدينة الغردقة الغردقة في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وشملت الفعاليات مسابقة، أمس، ايجيبت عدة مسابقات رياضية وبدنية وتحدد لجنة التحكيم درجات يتم على أساسها اختيار ملكات جمال مس فيتنس.

تتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة ملكة الأناقة واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها وأيضًا مسابقة اللياقة البدنية بين الفتيات ومسابقة المواهب ويتم عرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في الحفل الختام ومن المقرر له الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

وحرصت ملكات الجمال على التقاط صورة تحمل عليم مصر وعلمي الأهلي والزمالك لتكون رسالة للجماهير المصرية تحت شعار نبذ التعصب وخروج المباراة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانه وحضارة مصر.

وجاءت رسالة ملكات الجمال على هامش مشاركتهم في مسابقة ملكات جمال السیاحة والبیٸة تحت رعایة مجموعة بیك الباتروس المستضيفة للحفل بداية من أول أمس 25 نوفمبر الجاري وحتي 6 ديسمبر المقبل.

وأشادت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات المشاركات في مسابقة ميس ايكو والتي تستضيفها مدينة الغردقة بالآستقبال الحافل منذ وصولهن أمس فندق الإقامة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المنتجع معبرين عن دعمهم الكامل للسياحة في الغردقة.