ابنة عمر الحريري تستعيد ذكرياتها مع والدتها: عملتني أعيش حسب الظروف

رثت الفنانة "ميريت"، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، والدتها السيدة نادية سلطان، وذلك في ذكرى وفاتها الثالثة والثلاثين، قائلة: "يوم لا يمكن أنساه في حياتي".

ونشرت "ميريت" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة صور لوالدتها لأول مرة، قائلة: "الست دي علمتني كتير أوي.. علمتني الصبر مع التفاؤل معادلة صعبة، علمتني أعيش حسب الظروف، علمتني إن بكرة دايمًا فيه شمس جديدة".

وتابعت: "علمتني إن أي حد بيعمل حاجة أنا مقدرش أعملها، فهو أفضل مني حتي لو كان من بيئة مختلفة، علمتني الاحترام وأن أصون العشرة"، مضيفة: "فقدانها كان مؤلم، ولسه مؤلم، هيفضل مؤلم، فقدت أمي وصديقتي وأحتي، بحتاج النصيحة منها وبحتاج تشخط فيّا عشان أفوق وأبقى أقوى.. وحشتيني".

يذكر أنّ عمر الحريري، تزوج 3 مرات، منها عندما كان في سن المراهقة، إذ تزوج من السيدة آمال السلحدار، وقال عنه في تصريحاتٍ تليفزيونية له: "هذا الزواج جاء بناءً على طلب من والدي، الذي أراد تحصيني من الوقوع في الخطأ"، وقد أثمر هذا الزواج عن بنت واحدة تُدعى "نيفين".

والزيجة الثانية كانت من السيدة نادية سلطان، عندما التقى بها في إحدى الحفلات، وقال عنها: "التقيت بنادية في إحدى الحفلات، فقد كانت رحمها الله سيدة مجتمع من الدرجة الأولى، ويشهد الجميع برقيها وثقافتها، ودارت بيننا مناقشات ولقاءات عديدة ووجدتها متميزة ومختلفة عن الأخريات، فتزوجتها وأنجبت منها ابنتي الثانية ميريت".

وتأتي الزيجة الثالثة والأخيرة، في نهاية التسعينيات، من الفنانة المغربية رشيدة رحموني، وكان فارق السن بينهما نحو 35 عامًا، وأنجبت منه الابنة "بيريهان".

ويقول عن الزيجة الثالثة: "حضرت رشيدة لمصر مثل كل الفنانات العربيات اللاتي حضرن للبحث عن فرصة للتواجد والانطلاق كفنانة وممثلة، وتعرفت عليها في أحد المسلسلات وبادرت هي بالاقتراب مني، ونجحت في اختراقي وبعد فترة من التعارف شعرت أنني لا أستطيع الابتعاد عنها وتم الزواج".