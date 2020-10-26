ابنة عمر الحريري: صباح كانت تتواصل أسبوعيا مع والدي في آخر أيامه

قال ميريت عمر الحريري، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، إن والدها ترك إرث عظيم من أعمال فنية، الوطن العربي كله يتابعها، حتى الأطفال كانت تحبه، وشرف كبير لها أن كل الجمهور وكل الأعمار تحبه وتعشقه.

وأضافت "الحريري"، في لقاء مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن والدها قدم كل الأدوار، وقدم أدوار شر منها دوره في "الرباط المقدس"، ونجح في تقديم أعمال كوميدية أيضا، من خلال دوره في مسرحية "شاهد مشافش حاجة"، وأيضا في مسرحية "الواد سيد الشغال"، لافتة إلى أن الكوميديا، أصعب أنواع الدراما، لكي يوصل الفنان الضحك للجمهور أمر ليس سهلا على أي فنان.

وتابعت: "أنا بحبه جدا، وبحب كل أعماله الكوميدية، هو أساسا كان في حياته العامة كان عنده حتة سخرية، وكان بيحب يهزر ويضحك طول الوقت، وفي الكوميدي دمه خفيف جدًا".

وأشارت إلى أن الفنانة رجاء الجداوي، كانت أقرب شخص له في الفترة الأخيرة من حياته، وكانا دائما يتجمعان كل أسبوع تقريباِ، وكانت مرحلة فيها تقارب كبير بينهما، وأيضا الفنانة مديحة يسري نفس الأمر، والفنانة صباح، التي كانت تتواصل معه هاتفيًا من بيروت بشكل أسبوعي في الفترة الأخيرة من حياته.

وأحيت الفنانة ميريت عمر الحريري، ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل عمر الحريري، قائلة: "مر على رحيلك 9 سنوات.. دون أن ينساك أحد".

وكتبت "الحريري" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "والدي الغالي كنت نعم الأب ونعم الفنان.. لقد رحلت.. بعد أن قدّمت رسالتك كأب كاملة"، متابعة: "أنني أفتخر بأنك والدى.. فلقد عشت باحترام.. وربيتني على الاحترام.. افتقدك وأعيش على ذكراك.. وحشتني".

وتابعت: "لقد رحلت بعد أن قدّمت رسالتك كاملة كفنان.. أحبك الناس.. ولا يبقى إلا حب الناس بعد الرحيل.. فأنت في القلب وإن شاء الله ستبقى في القلوب".