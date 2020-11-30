سعر الدولار اليوم الاثنين 30-11-2020: أعلى سعر في عودة والبركة

شهد سعر الدولار استقرارًا لليوم الثاني على التوالي في البنوك وشركات الصرافة، بعد حالة من التذبذب الواضح شهدتها العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، وترصد "الوطن" متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وفقًا لبداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 30 نوفمبر الحالي في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وفي مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر بـ15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع جاءت البنوك الآتية: كريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي (بيريوس)، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعوده، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد، والتعمير والإسكان.

فيما جاء أقل سعر للدولار بـ15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع في بنكي الأهلي المصري ومصر.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، سجّلت العملة الأمريكية أقل مستوى في شهرين مقابل الدولار الأسترالي وأدنى مستوى في عامين مقابل الدولار النيوزيلندي، إذ جاء ذلك بالتزامن مع تطوير لقاحات فيروس كورونا ومن المتوقع أيضًا أن يواصل الدولار الهبوط مع تقدم اللقاحات.

وكان علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، قال إنّ الانخفاض في سعر الدولار خلال الأشهر الماضية، تسبب في إثارة القلق والمخاوف لمكتنزي الدولار، ما اضطر عددًا كبيرًا منهم إلى بيعه، وبالتالي لم يعد مخزنًا للقيمة، وانعكس ذلك بالسلب على شركات الصرافة، حيث تراكمت لديها كميات كبيرة من الدولار.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّلت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينًا مقابل الجنيه المصري، إذ استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني المصرف العربى الدولي، و"hsbc" والمشرق.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsbc"، وقطر الوطني.

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو في بنوك عودة، والمصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، وفيصل الإسلامي بـ18.66 جنيه.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا في بداية التعاملات اليومية عند 20.83 جنيه، في بنك "hsbc".