سعر الدولار اليوم الأحد 29-11-2020: أقل شراء في بنكي الأهلي ومصر

سجّل سعر الدولار استقرارًا بالبنوك وشركات الصرافة، وذلك وفقًا لبدء التعاملات الصباحية اليوم الأحد 29 نوفمبر.

وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي نقدمها للمتابعين والقراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وفي مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر جاءت بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي (بيريوس)، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعوده، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد التعمير والإسكان، وذلك بـ15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار بـ15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع في بنكي الأهلي المصري ومصر.

وعالميًا، سجّلت العملية الأمريكية أقل مستوى في شهرين مقابل الدولار الأسترالي وأدنى مستوى في عامين مقابل الدولار النيوزيلندي، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع تطوير لقاحات فيروس كورونا ومن المتوقع أيضًا أن يواصل الدولار الهبوط مع تقدم اللقاحات.

وأوضح علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، أنّ الانخفاض في سعر الدولار خلال الأشهر الماضية، أثار قلق ومخاوف مكتنزي الدولار، الأمر الذي اضطر عددًا كبيرًا منهم إلى بيعه، وبالتالي لم يعد مخزنًا للقيمة، وانعكس ذلك بالسلب على شركات الصرافة، حيث تراكمت لديها كميات كبيرة من الدولار.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّلت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينًا مقابل الجنيه المصري، إذ استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني المصرف العربى الدولي، و"hsbc" والمشرق.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsbc"، وقطر الوطني.

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو في بنوك كريدي أجريكول، وبلوم، الأهلي الكويتي بيريوس، ومصر إيران للتنمية، وعودة، والاستثمار العربي، وأبوظبي الوطني، بـ18.60 جنيه.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا في بداية التعاملات اليومية عند 20.88 جنيه، في بنوك كريدي أجريكول، وبلوم، والأهلي الكويتي بيريوس، ومصر إيران للتنمية، وعودة، والاستثمار العربي، وأبوظبي الوطني.