الزراعة: قاعدة بيانات للعاملين في صناعة العسل ودورات تدريبية لهم

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير صناعة عسل النحل، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للعاملين في القطاع ورفع قدراتهم بالدورات التدريبية المتخصصة وتنفيذ ندوات إرشادية بمعايير الجودة لمنتجات العسل لتلبية احتياجات مختلف الأذواق سواء للمستهلك المصري أو الأسواق الدولية.

أكد عزورز أهمية توعية قطاع النحالين بكيفية التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على صناعة النحل، من خلال برامج إرشادية متخصصة في تطبيق أفضل الممارسات الجيدة لمواجهة تداعيات الظاهرة على الصناعة.

ولفت إلى أن العام المقبل سيشهد تخصيص موقع بحديقة الأورمان بالجيزة لتنظيم مهرجان عسل النحل كموقع دائم للمعارض والمهرجانات المتخصصة مثل مهرجان زهور الربيع والتمور ومهرجان المانجو والفراولة ومهرجان للسلع الغذائية المصنعة ومهرجان للطماطم وتكريم المنتجين والمصدرين في كل هذه المهرجانات بما يدفع العمل في هذه القطاعات لخدمة المنتجين لتسويق منتجاتهم.

من جانبه، قال فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، إن صناعة عسل النحل وتربيته تعد ركنا هاما في الاقتصاد الزراعي حيث تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بنسبة تتجاوز 20%، ولها فوائد عديده، يمكنها أن تحول مصر إلي أحد أهم المقاصد السياحية خاصة السياحة البيئية حيث يفضل النحل المناطق والمراعي الطبيعية الأقل تأثر بالملوثات.

وطالب "بحيري" بتبني مبادرة رئاسية لتشجيع تربية النحل وإقامة المناحل في المشروعات التنموية الجديدة خاصة مناطق مشروع المليون ونصف فدان، فضلا عن عودة دور القرية المصرية المنتجة في تشجيع هذه المهنة التي توفر عائد اقتصادي هام وتساهم في خلق فرص عمل خاصة في المناطق الريفية.

وأشار رئيس اتحاد النحالين العرب إلى أن تنظيم هذا القطاع لما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة من توفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع وإدخال عملة صعبة للبلاد وزيادة الإنتاج الزراعي وإنتاج منتجات نحل علاجية تساهم في خفض الفاتورة الصحية من الموازنة العامه للدولة.

وأكد أن تطوير صناعة نحل العسل المصرية ممكنه من خلال عدة محاور أساسية على رأسها تعديل التشريعات والقوانين وصياغة كود واحد متكامل يكون منظم لهذه الصناعة وتشجيع صغار المزارعين على استضافة عدد بسيط من خلايا النحل لتوسيع دائرة مربي النحل وحتى يشعر المزارعين بأهمية النحل ودورة الحيوي في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين السلالة النحلية في مصر عن طريق جلب سلالة قياسية وتهجينها مع النحل المحلي وتعميمها على النحالين.

وطالب وزارة الزراعة بالعمل على تفعيل أبحاث قسم النحل من خلال أبحاث تطبيقية تخدم النحالين لتحديد سلالة قياسية يتم تهجينها مع النحل المصري وتعميمها وتوزيع ملكات منها على محطات إنتاج الملكات وكبار مربي النحل لتطوير سلالة النحل في مصر.