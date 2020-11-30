"بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي تتجاوز 300 مليون مشاهدة

تجاوزت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، الـ300 مليون مُشاهدة، وذلك منذ طرحها قبل نحو 3 أشهر، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية الجديدة التي طرحها المطرب الإماراتي عبر موقع "يوتيوب" هي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.

وتُعد "بالبنط العريض" من أبرز الأغاني المصرية، التي حصدت تلك المُشاهدات في وقتٍ وجيز، لاسيما وأنّها نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

كان حسين الجسمي، قد جدد تعاونه الغنائي مع أشعار "جِنان" من خلال عمل عاطفي جديد يحمل عنوان "لبّة العيون" من ألحانه وغنائه، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين، والتي أبدعت الشاعرة في مطلعها: "لبة العيون اللي سحرها ذبحني ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنينظك.

وقد لحن حسين الجسمي أغنية "لبّة العيون" على مقام "الكُرد" وإيقاع الخبيتي الممزوج بالآلات الغربية والجيتارات والوتريات.

وتمّ طرح ألأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع يوتيوب، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

ويعتبر هذا التعاون الجديد بين أشعار "جنان" والجسمي بعد مجموعة من التعاونات في أغنية "الليل وحشة" وأغنية "جمر الغضى" وغيرها من الأغنيات العاطفية.

وكشفت مؤخرًا إحصائية لمنصة "Spotify"، أكبر منصة للبث الصوتي في العالم، أنَّ المطربين حسين الجسمي ورامي عياش هما أكثر من استمع إليهما المستخدمين فى قوائم أغانى حفلات الزفاف خلال عام 2020، وجاءت أغنية "بالبنط العريض" على قائمة الأكثر شعبية لحفلات الزفاف في مصر.