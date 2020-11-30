وزيرة التضامن تؤجل زيارته لكفر الشيخ بشكل مفاجئ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تاجيل زياة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والوفد المرافق لها، التي كانت مقررة اليوم، في اللحظات الأخيرة مؤكدة أن الزيارة ستجرى غدا، الثلاثاء.

وذكرت المحافظة في بيان لها، أنه تقرر تأجيل زيارة وزير التضامن الاجتماعي للمحافظة، إلى الغد بذات التوقيت بسبب التزام مفاجئ لها بالقاهرة، ومن المقرر أن تتفقد الوزيرة بعض المشروعات والمنشآت الخدمية، إلى جانب افتتاح 620 مشروعًا.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد دار حضانة الأمل والرضع، وتفقد جمعية الهلال الأحمر المصري، وزيارة مركز العناية المركزة والغسيل الكلوي، وحضانة الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى زيارة حديقة صنعاء، ومناقشة مشكلات الكليم بفوه، وتسليم 620 مشروعا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع التضامن الاجتماعي يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة، والأسر المنتجة، وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة.

كما أكد نور الدين أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، فقد حرصت المحافظة والوزارة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.