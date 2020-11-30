"صحة كفر الشيخ" تعقد لقاء تنسيقيا للتعريف ببرنامج الأبحاث الإكلينيكية

عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، لقاءً اليوم، لتطوير المنظومة والنهوض بالمستشفيات، بهدف الوصول لخدمة جيدة للمواطنين.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن اللقاء جاء في إطار تطوير المنظومه الصحية والنهوض بالمستشفيات للوصول بالخدمة الطبية إلى مستويات عالمية عن طريق ربطها بالأبحاث الطبية الإكلينيكية وتنفيذا لبرنامج وزارة الصحة المصرية باستحداث أقسام الأبحاث الطبية في كل المستشفيات.

وأضافت أن اللقاء حضره المنسقين العلميين لأقسام الأبحاث الطبية فى مستشفيات كفرالشيح وتحت رعاية الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية، بهدف التعريف ببرنامج الوزارة للأبحاث الإكلينيكية والتدريب على متطلباته بقاعة المحاضرات بالدور الخامس في المديرية، فى ضوء تطوير الخدمة الطبية في مستشفيات المحافظة وربطها بالأبحاث الطبية المعتمدة.

وفي وقت سابق، نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، محاضرة تدريبية لأطباء مستشفيات كفر الشيخ ودسوق العام، حول كيفية التعامل مع حالات التسمم المختلفة.

وأعلنت مديرية الصحة أن المحاضرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، تحت إشراف الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، وحاضرت فيها الدكتورة انتصار نظمي، مسئول ملف السموم بإدارة الرعاية الحرجة بالمديرية، بهدف رفع كفاءة الأطباء في التعامل مع حالات التسمم المختلفة.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن المحاضرة جاءت تحت عنوان "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، بهدف إنقاذ مرضى السموم داخل المستشفيات.

وتم إنشاء وحدة للتعامل مع حالات التسمم بمستشفى كفر الشيخ العام، ويتم الآن تدريب فريق من أطباء مستشفى دسوق العام لإنشاء وحدة مماثلة، ومنذ إنشاء وحدة المستشفى العام بدأ ازدياد معدل التعامل مع حالات التسمم بمحافظة كفر الشيخ، والحد من معدل تحويلها إلى خارج المحافظة، بعد ان كان يتم تحويلها إلى مراكز السموم بالمدن المحيطة، مثل طنطا أو المنصورة أو الاسكندرية.