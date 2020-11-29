محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض "شتاء دافي" ويتفقد عدة مشروعات بفوه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائبه، اليوم الأحد، معرض "شتاء دافئ" بمدرسة فوه الإعدادية للبنات.

وتفقد المحافظ معرض "المجال صناعي"، و"معمل الصوتيات" و"معرض التربية الفنية"، والمكتبة، ونادي العلوم، واستمع لعرض فقرتين فنيتين لطالبات المدرسة بعنوان "فوه بلدي" وأغنية أخرى وطنية.

كما افتتح 3 فصول للاستزراع السمكي بمدرسة فوه الزراعية، وأبدى إعجابه بالصوب الزراعية بالمدرسة، والمساحات الخضراء بها، وتعدد أنواع النباتات، وحوض الاستزراع السمكي بالمدرسة.

وأكد محافظ كفر الشيخ على اهتمام تعليم كفر الشيخ بالمساهمة المجتمعية، وبالتكافل الاجتماعي، مؤكدا أنه عمل يستحق التقدير، من خلال توفير الملابس والمواد الغذائية للطلاب المنتمين لأسر فقيرة مجانا.

وأشاد المحافظ بقيادات التربية والتعليم، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبالطلاب والطالبات المساهمين في المعارض المجانية التي تشهدها المدارس.

وأضاف نور الدين، أن المحافظة تهتم بربط التعليم بسوق العمل، وخاصة التعليم الفني، مؤكدا أنه افتتح 3 فصول للاستزراع السمكي، لتوفير فرص عمل للخريجين، إما للعمل في مزرعة غليون السمكية أو في مزارع المحافظة أو العمل في المزارع الخاصة، وسيتم افتتاح مدارس للتعدين لتأهيل الطلاب للعمل في المشروع القومي لاستخلاص المعادن والعناصر المشعة من الرمال السوداء.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لرصف الشوارع الجانبية بمدينة فوه بالإنترلوك، كما تفقد شوارع مدينة فوه ابتداء من مدخلها حتى كوبري فوه العلوي، كما تفقد شوارع الفتح والعبور والجيش، ووجه بوضع صناديق القمامة على جانبي الطرق، بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بالإنترلوك بالشوارع الجانبية المتفرعة من شارع الفتح حتى شارع الجيش، مؤكدا على الاستمرار في أعمال النظافة اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأكد أنه يتابع الأعمال الجارية في مدن المحافظة من مشروعات خدمية والرصف بالانترلوك، مشيرا إلى أن مدن المحافظة تشهد الرصف بالانترلوك، لسهولة تركيبه بطريقة التداخل، ويتم رصه بدون استخدام مونة أسمنتية، ويمكن خلعه وإعادة تركيبه عند الحاجة للحفر أسفله دون أن يتضرر أو ينكسر، كما أنه يتحمل الضغوط والأحمال العالية، ويتميز بمقاومته الشديدة للتآكل، إضافة لعدم تأثره بالمياه.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والمهندس وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور أحمد وعيوع، مدير إدارة فوه التعليمية.