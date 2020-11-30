التأمينات: باق 14 يوما على انتهاء مبادرة الإعفاء من سداد الاشتراكات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّ المرحلة الثانية من قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، ينتهي يوم 14 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنّ من يسدد أصل الاشتراكات خلال تلك المرحلة سيتم إعفائه من 70% من المبالغ الإضافية، مناشدا جميع الشركات بالمبادرة والاستفادة من الإعفاء.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، نص على أنّ من سدد أصل الاشتراكات المتأخرة عليه قبل صدور القانون، سيتم إسقاط المبالغ الإضافية له.

وحدد القانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى، بينقما انطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، ويتم العمل بها حاليا وتنتهي في 14 ديسمبر، وتكون نسبة الإعفاءات بها 70%.

انطلاق المرحلة الثالثة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنّه إذا تم السداد في الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021، تكون نسبة الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية 50%، ولا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّه سيتم الربط الإلكتروني مع جهات الدولة التي تتعامل مع المواطنين، مثل "المرور والأحوال المدنية ووزارة العدل"، للحصول على البيانات المطلوبة إلكترونيا، دون الحاجة إلى انتقال المواطن بين أكثر من جهة للحصول على الخدمة المطلوبة.

حوكمة استثمار أموال التأمينات بطريقة آمنة لتحقيق أقصى عائد

وأكد في تصريحات عنه، أنّه سيتم حوكمة استثمار أموال التأمينات بطريقة آمنة، لتحقيق أقصى عائد ممكن ينعكس بالإيجاب على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وبما يحقق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.