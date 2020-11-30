دوري الوزارات: ركلات الترجيح تطيح بـ"الأوقاف" والنقل والثقافة في النهائي

خسر فريق وزارة الأوقاف، أمام فريق وزارة المالية في دوري الوزارات في الدور الثاني «دور الثامنية» بركلات الترجيح، وخروج الفريق من الدوري، وشهدت المبارة تعادل الفريقين واللجوء للوقت الإضافي، ثم ركلات الترجيح والتي خسر فيها فريق الأوقاف أمام المالية.

وتصدر فريق كرة القدم بوزارة الأوقاف مجموعته في هذا الدوري، بالفوز في 4 مباريات وحصوله على 12 نقطة في الدور الأول، وتأهله للدور الثاني "دور الثمانية"، رغم مشاركته للمرة الأولى في هذا الدوري.

مكافأة ألف جنيه لكل لاعب من فريق كرة القدم بالأوقاف

وصرف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مكافأة ألف جنيه لكل لاعب من فريق كرة القدم بالأوقاف لتصدر مجموعتهم في دوري الوزارات، وذلك تشجيعًا للعاملين بها على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وكان من المقرر أنَّ يتمّ صرف مكافأة أخرى عن كل مباراة يفوز بها الفريق في التصفيات النهائية.

وأبرزت وزارة الأوقاف، نشاطها الرياضي في ملف إنجازات الوزارة لعام 2020، حيث يعد هذا النشاط الرياضي هو الأول في تاريخ وزارة الأوقاف.

وكان تشكيل وزارة الاوقاف يضم كلًا من:

1- محمد إبراهيم «حارس رمي».

2- محمد طلعت «وينج شمال».

3- محمد ريحان «مدافع».

4- مصطفى سعيد «مهاجم».

5- أحمد زعتر «وينج يمين».

6- المدير الفني مصطفى شهاب.

7- المدير الإداري ممدوح عبدالعظيم.

ويلتقي فريق وزارة النقل مع فريق وزارة الثقافة في نهائي دوري الوزارات، اليوم، كما يلتقي فريق المالية والتموين لتحديد المركز الثالث والرابع في دوري الوزارات.