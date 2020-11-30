الزراعة: حصر 850 مركزا لتجميع الألبان مطابق للمواصفات القياسية

قال الدكتور عبدالرشيد غانم، منسق مكون مشروع تجميع الألبان بوزارة الزراعة، إنه تم حصر 850 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية تطابق المواصفات القياسية وذلك في محافظات الدلتا والصعيد التي يتمركز فيها صغار مربى ماشية الألبان ومنتجى الألبان، لافتا إلى أن وزارة الزراعة أنشأت 10 مراكز إضافية في المناطق التي تفتقر إلى هذا النوع من النشاط.

وأضاف غانم، لـ"الوطن"، أن مراكز تجميع الألبان تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار المربين وذلك لضمان الحصول على ألبان ذات جودة عالية تناسب الاستهلاك الطازج والتصنيع والتصدير، مشيرا إلى أن مراكز الوزارة سوف تكون نموذجا يحتذى للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجميع الألبان والاستفادة من مبادرة البنك المركزي.

وأوضح أنه تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى التي تمنح قروضا بفائدة 5% فقط، كما تم التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري لاستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانوني للتمويل والإقراض بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع معدات تجميع الألبان محليا.

وأشار إلى أن تطوير مراكز تجميع الألبان يتبعه الاهتمام بالرعاية والنواحي الصحية للحيوانات وطريقة الحلب وصحة الحيوانات وسرعة نقل الألبان من أماكن الحليب إلى مراكز تجميع الألبان في وسائل مخصصة لذلك، وكذلك الحصول على ألبان عالية الجودة.

‏من جانبه، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، إنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية فإن وزارة الزراعة تسعى حاليا لإنشاء وتطوير مركز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشجيع المواطنين على الاستفادة من القروض الميسرة لهذا النشاط.

وكان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أصدر ، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 13، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 13 حتى 19 نوفمبر الجاري.