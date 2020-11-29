"الزراعة": تحديد موعد إنشاء 3 مزارع مع جنوب السودان قريبا

قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تحاول بقدر المستطاع، تعزيز كل أنواع التعاون مع دول القارة الأفريقية، خاصة دول حوض النيل.

وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والحكومة المصرية لم تدخر جهدًا في تعزيز الإنتاج الزراعي.

وتابع، أن الدكتور السيد القصير وزير الزراعة التقى وزيرة الزراعة والامن الغذائي من جمهورية السودان في ختام زيارتها لمصر، مشددًا على أن الوزارة ستساعد في بناء القدرات والتدريب.

وأردف: "سنعمل على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في شأن إنشاء 3 مزارع في دولة جنوب السودان وإحداها مزرعة تتعلق بالإنتاج النباتي والبستاني والأخرى تكون مختصة بالإنتاج الحيواني والمزرعة الثالثة ستكون مختصة بقطاع الأسماك، فنحن ننشئ المزرعة ونقسم الإنتاج بين الجانبين بالمناصفة، وبمجرد ان تعود الوزيرة إلى بلادها ستدعو عددًا من الوزراء لتحديد المساحات التي ستنشئ عليها المزارع، ليجرى تفعيل هذه المذكرات في القريب العاجل".