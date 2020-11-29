وزيرة الزراعة في جنوب السودان تشيد بمعهد صحة الحيوان

زارت جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان، المعامل التابعة لمعهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

وتفقدت وزيرة الزراعة في جنوب السودان خلال زيارتها، معهد بحوث صحة الحيوان، أجهزة التحاليل في المعهد والتابعة لمعامل صحة الأغذية ومعمل حيوانات التجارب، حيث إطلعت علي أحدث المعامل التي تطبق قواعد الأمان الحيوي وتخدم مصر ودول الإتحاد الأفريقي والدول الآخرى.

وأشادت بتطبيق قواعد الأمان الحيوي في هذه المعامل، معربة عن أملها في الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير القطاع الزراعي والبيطري في بلادها، والاستفادة من التجربة المصرية في الرقابة على تداول الأغذية وفقا للمعايير الدولية.

وأشادت وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان بالمعامل المعتمدة التابعة لمعهد صحة الحيوان، وإمكانية الاستفادة من هذه الخبرات في حماية الثروة الحيوانية في بلادها، والتعاون البحثي المشترك بين البلدين، بما يحقق المصالح التجارية بين مصر وجنوب السودان.

وإستعرض الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان أمام وزيرة الزراعة والامن الغذائي في جنوب السودان دور المعهد في الكشف عن الامراض الوافدة ودوره في سلامة الأغذية، المستوردة من الخارج أو التي يتم تداولها في الأسواق المحلية، موضحا ان المعهد يجري عدد 350 اختبارا «معتمدة» في مجالات متعددة ومختلفة ومتخصصة مثل فحوصات سلامة الغذاء وتوفير غذاء صحي وامن للمواطن المصري.

وأضاف «ممتاز شاهين» انه يتم إجراء عدد من الاختبار ات للكشف عن المسببات الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والفطرية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بالإضافة إلي المسببات المرضية والتلوث للأعلاف ومركزاتها والهرمونات والبقايات الضارة والعناصر الثقيلة التي تهدد الأغذية المتداولة في الأسواق.

ولفت مدير معهد صحة الحيوان إلى أن الميزة نسبية للمعهد بتوافر 3 معامل متنقلة ومجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات ويتم استخدامها في حالات الطوارئ وإدارة الازمات وحل المشاكل في المزارع والتي تتوزع على مستوي الجمهورية لتغطية جميع الحدود وخاصة الشرقية والغربية والجنوبية.

وأوضح «ممتاز شاهين» إنه يتم فحص جميع الحيوانات المستوردة من الخارج بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية وخاصة الجمال الواردة من السودان للحفاظ على الإنتاج المحلي من مخاطر الامراض الفيروسية مثل فيروس «الميرس كورونا» وحمي الوادي المتصدع وطفيليات الدم وبذلك يكون المعهد هو خط إعتماد أول للتصدي لأية عترات وافدة للحفاظ على الوضع الداخلي للبلاد والثروة الحيوانية والداجنة لانعكاس ذلك علي المردود الاقتصادي لحماية الاقتصادي القومي.

وأشار مدير معهد صحة الحيوان إلي ان التحاليل التي يجريها المعهد «معتمدة»، دوليا من من المكتب المصري للاعتماد «الايجاك» وحاصل علي الإعتماد الدولي وفقا للمواصفة الدولية رقم 17025 الخاص بالمعامل والمحدثة برقم 2017 بالإضافة إلي الدور الارشادي والتوعية والمشاركة المجتمعية من خلال مركز تدريب والتعلم والاستشارات التابع للمعهد معتمدة دوليا وعدد 38 معمل فرعي بمختلف المحافظات.

وشدد «شاهين» علي أن معامل معهد صحة الحيوان من المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية ذات كفاءة عالية ومعتمدة دوليا من الإتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لخدمة حركة التبادل التجاري مع مختلف الدول والرقابة علي جودة الأغذية لحماية الصحة العامة.