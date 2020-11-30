فنانة تهاجم ممثلي المسرح: "كفاكم مجاملة.. الخشبة لها قدسيتها"

شنت الفنانة معتزة صلاح عبدالصبور، هجومًا عنيفًا على بعض مُخرجي المسرح، الذين يصطحبون بعض الشخصيات للصعود على خشبة المسرح، لتوجيه التحية لهم، عقب انتهاء العرض، قائلة: "عيب وطقس بايخ جدًا وفيه مجاملات شخصية لا تليق".

وكتبت معتزة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهورك كله مهم، ومينفعش جمهور يحيي جمهور علشان الجمهور المهم ده ناقد ولا ممثل ولا أي شىء مهم فى الحياة، بره العرض المسرحى ده"، متابعة: "التحية المسرحية لصناع العرض فقط، لصناع المسرح فقط، لأنهم مستحقين ليها عن شغلهم ده ولا يعقل أو يصح ابتذاله".

وأضافت: "ده مش مولد خالتى بمبة ولا فرح شعبى في حارة بننادى فيه على المعازيم ونحييهم، ولا كباريه مدام سندس بنحىي فيه الزباين ونلم النقطة، ده مسرح، كل طقس من طقوسه ليه قيمة ومعنى ومنطق وخصوصية وهدف".

وتابعت: "فيه قدسية لخشبة المسرح، أيوه فيه قدسية لخشبة المسرح، الوقوف عليها جيه بشقى وأتمان غالية من الجهد والموهبة والعمل، هى مش امتداد للحياة العادية، ولا مكان للمجاملة للمهمين أو للتباهى بمين زارنا ولا منبر علاقات عامة".

واستطرت معتزة: "أهميتك الوحيدة من جمال عرضك، مش من مين جيه اتفرج و ازم الجمهور يحييه، والممثلين يحيوه، وقطط المسرح يضربوا ليه تعظيم سلام.. كفاية تهريج يا جماعة، و كفاية امتداد العشوائية وثقافة العشوائية حتى للمسرحيين، أنتم مسرحيين افتخروا بده وكونوا عزاز.. أرجوكم مفيش حد بيعمل العمايل دى فى العالم غيرنا فى السنوات الأخيرة ومعرفش مين صاحب براءة الاختراع اللى الكل بيقلده".

وأكدت بقولها: "أكثر المسارح حداثة فى العالم بتحافظ على بروتوكول المسرح وقدسية الخشبة ومفيش جمهور أهم من جمهور غير فى المجتمعات اللى مبنية على النفاق والتملق ولو فيه حد أهم من حد، فهو الشخص البسيط اللى اقتطتع من ماله واشترى تذكرة، مش اللى داخل بدعوة منك".

وناشدت الفنانين ومُخرجي المسرح: "برجوكم كدة عيب وطقس غريب جدًا، المخرج اللى عايز يجامل ضيوفه المهمين، مع إن المسرح مفيهوش أهمية جمهور عن جمهور، يعزمهم على عصير فى قاعة الضيوف فى المسرح.. دى الشياكة واحترام المسرح وخشبته.. المسرح مش مكان للتكريس لأى شكل من أشكال طبقية.. كده عيب والأهم هو تخريب للفعل المسرحي نفسه".