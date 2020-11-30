"القوى العاملة" تعين 3497 شاباً بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 3497 شاباً، منهم 23 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذي بلغ عدد المسجلين من راغبي العمل فيها 10114 شاباً، منهم 28 من ذوي القدرات، فضلًا عن توفير 608 فرص عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنَّ المديرية في مجال السلامة والصحة المهنية على 446 منشأة "دوري وحملات"، وأسفر عن تحرير 318 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ160 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، كما تمّ بحث 206 شكاوى في نفس المجال.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية -في تقريره للوزير- عما تمّ إنجازه خلال أكتوبر الماضي، إلى أنَّ المديرية تلقت 222 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 119 شكوي مرحلة من شهر أغسطس، تمّ بحث 80 شكوى منها، وتبين أنَّها مستوفاة، وتمّ تحرير 138 محاضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 123 شكاوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد فتشت المديرية على 614 منشأة "دوري وحملات"، وأسفر التفتيش عن تحرير 161 محضراً، كما تمّ بحث 363 شكوى عمالية.

وتابع مدير المديرية، أنَّه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستخراج ترخيصان عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 9 تراخيص، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ12 أجنبياً، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.