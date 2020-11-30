القوى العاملة توفر 3737 وظيفة في ديسمبر برواتب تصل إلى 3500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 3 آلاف و373 وظيفة بالقطاع الخاص برواتب تتراوح من 1200 إلى 3500 جنيه، ووظائف أخرى بمرتبات أعلى حسب سنوات الخبرة والمؤهلات.

الوظائف متاحة عبر التسجيل على الرابط المخصص للتشغيل وملء استمارة البيانات

وقالت الوزارة، عبر النشرة القومية للتشغيل، إن الوظائف متاحة ابتداء من شهر ديسمبر المقبل، فضلًا عن وجود وظائف أخرى شاغرة من إعلان النشرة القومية للتشغيل التي تصدرها الإدارة المركزية للتشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة.

وأضافت الوزارة أن الشباب والخريجين الراغبين في الالتحاق في هذه الوظائف يستطيعون التقديم لها عبر الرابط التالي : http://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register

حيث يمكنهم ملء بياناتهم الشخصية في الاستمارة المتاحة، على أن يتحمل كل طالب أو راغب في الوظيفة المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة البيانات التي يدلي بها.

ولفتت الوزارة إلى أن الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف يستطيعون أيضًا أن يتواصلوا مع الإدارة المركزية للتغشيل، والحصول على معلومات عن سوق العمل، وذلك عبر رقم الهاتف 2403571، والإدارة العامة للتغشيل بالداخل والخارج عبر الهاتف 22609354، أو البريد الإلكتروني التالي: www.manpower.gov.eg

وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاحة خلال شهر ديسمبر المقبل في الأماكن الآتية:

- لولو ماركت (التجمع الخامس - بجوار أكاديمية الشرطة - مول تاون بلازا)، والراتب يُحدد حسب المقابلة.

- سينا مصر للأمن والحراسة (11 ش نوبار - بجوار الشبراوي - محطة متور سعد زغلول )، والرواتب تتراوح من 2300 إلى 3500 جنيه.

- شركة حراسات للأمن والحراسة (34 شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة ) بمرتبات 2600 جنيه.

- شركة بريجو للاغذية (9 عمارات العبور - صلاح سالم -اعلى البنك الاهلي المصري- الدور العاشر) بمرتبات تتراوح من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه.

- شركة ليوني وارنج سيتمينز لضفائر السيارات (المنطقة الحرة - مدينة نصر) بمرتبات تبدأ من 2400 جنيه.

- شركة صحارا للطباعة (المنطقة الحرة - مدينة نصر) بمرتبات ثابتة + إضافي، ويتحدد الراتب حسب المقابلة الشخصية.

- شركة إيمكو للملابس الجاهزة (المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر) بمرتبات تبدأ من 2100 جنيه وتصل إلى 2600 جنيه، وتُقبل 5% من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة القادرين على العمل.