السكة الحديد: الكمامة بـ3 جنيهات في المحطات ولن نسمح بالدخول دونها

ناشدت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، جموع الركاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم من عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها لن ولم تسمح بدخول أي راكب المحطات دون ارتداء الكمامة، موضحة أنها وفرت الكمامات الطبية بشبابيك الحجز بالمحطات لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات وهو نفس سعر توريدها.

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا تتم بصورة دورية من خلال تعقيم القطارات والمحطات وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح رسلان، لـ"الوطن"، أنه سيتم عمل محاضر فورية من قبل شرطة النقل والمواصلات بمحطات السكة الحديد لجميع المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات، مؤكدا أن الهيئة لم ترصد أي حالات إصابة بين الركاب منذ ظهور الجائحة، منوها إلى أن موجة كورونا الثانية لن تؤثر على الاستمرار في تنفيذ مشروعات تطوير منظومة السكك الحديدية في مصر.

وأضاف أن الهيئة تقوم بتشغيل قطارات جديدة مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية على جميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل تشغيلها لتوفير جميع الحماية والآمان للركاب والعاملين.

وشدد رسلان على جموع الركاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال قطارات السكة الحديد، مشيرا إلى أن الهيئة تسير فى إجراءات تركيب بوابات إلكترونية بالمحطات مخصصة للدخول والخروج لمنع "تزويغ" الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات، ولن تسمح بركوب أي راكب القطارات دون تذكرة.

وأشار رسلان إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة، حيث حملت المبادرة: "من السلوكيات الخاطئة والظواهر المرفوضة ظاهرة إلقاء قطارات السكة الحديد بالحجارة.. أمر قديم يضاهى العادات ويتوارثه الأجيال والنتيجة إصابات وحالات وفاة وتلفيات في أصول مملوكة للدولة وتعطيل لحركة مسير القطارات يستتبعها بالضرورة تعطيل لمصالح الراكب".