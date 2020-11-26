السكة الحديد تخفّض سرعات القطارات تزامنا مع سقوط الأمطار

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع تساقط الأمطار الغزيرة التي تشهدها العديد من محافظات مصر حاليا، موضحا أنّه سيتم تخفيض سرعات القطارات حال وجود مياه الأمطار على قضبان السكك الحديدية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إنّ حركة القطارات لم تتأثر بحالة الطقس السيئ والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أنّ جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، كما أنّ حركة التشغيل منتظمة منذ صباح اليوم.

وأضاف رسلان، أنّ غرف العمليات موزعة على المناطق الرئيسية في وسط وغرب الدلتا، ومحافظات وجه قبلي، وهي "الإسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والزقازيق"، لمتابعة سير حركة القطارات لحظة بلحظة، لوضع السيناريوهات المحتملة حال حدوث أزمات، لافتا إلى أنَّ الهيئة لها خطوط اتصال مباشر مع هيئة الأرصاد الجوية لمنحها المعلومات أولًا بأول عن المناطق المتوقع أن تتساقط عليها الأمطار بشدة لخفض سرعة القطارات خاصة على خطوط المناطق المفتوحة.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أنّ خفض السرعة يراعى فيه قواعد التشغيل وعدم تعطل الركاب لفترة زمنية طويلة، موضحا أنّ الهيئة تعمل على توفير الحماية للركاب والعاملين تزامنًا مع تساقط الأمطار بغزارة، وأنّ جميع القطارات خضعت لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب والعاملين.

وعن موجة الطقس السيئ في القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة ومطروح والدقهلية، لفت رسلان إلى تكليف شركة الخدمات المتكاملة التابعة للهيئة، برفع حالة الطوارئ بالشركة والدفع بعمالة أكثر لتنظيف المحطات أولًا باول والتعامل مع السيول والأمطار الساقطة علي الأرصفة، موضحًا أنّ الهيئة لديها أكثر من قطاع فى المرفق، وكل قطاع لديه غرف علميات متصلة بشكل دائم مع الغرفة الرئيسية بالهيئة ووزارة النقل، ولا يمكن وقف حركة القطارات بخطوط السكة الحديد تزامنا مع الطقس السيئ.

وأكد رسلان، أنّ الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، مشددا على ضرورة التزام جميع الركاب بارتداء الكمامة أثناء استقلال القطارات، ولن يسمح لأي راكب لا يرتدي الكمامة بدخول المحطات.