نائب محافظ المنوفية: نتيجة مسحة كورونا سلبية وأمارس عملي بمكتبي

قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن التحاليل أظهرت سلبية المسحة الطبية المسحوبة منه والخاصة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه يمارس مهام عمله من مكتبه بديوان عام المحافظة.

وأضاف نائب محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم تشديد الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة وإلزام العاملين بارتداء الكمامة بالإضافة إلى الإجراء السابق الذي اتخذه محافظ المنوفية بتخفيض عدد العمالة في جميع المصالح الحكومية بما فيها الديوان العام للمحافظة .

وطمأن "موسى" الجميع، علي صحة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مؤكدا استقرار حالته الصحية واستمراره في تأديه مهام عمله من داخل العزل الصحي باستراحة المحافظ بمدينة شبين الكوم، مشيرًا إلى أنه يخضع للعلاج وفق برتوكولات وزارة الصحة وسط متابعة الأطباء بمستشفي حميات شبين الكوم .

وأعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مساء أمس، إثر مخالطته لعدد من الموظفيين بمكتبه بديوان عام المحافظة، وأكد المحافظ عزله باستراحة مدينة شبين الكوم، ويباشر عمله من مكتبه بالاستراحة وحالته الصحية مستقرة، وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يخضع للعلاج وفق البروتوكول المتبع في وزارة الصحه من خلال مستشفي حميات شبين الكوم.

الجدير بالذكر، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أجرى أمس مسحة طبية بعد اصابة 4 موظفين بفيروس كورونا المستجد بديوان عام المحافظة، بينهم مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات، واثنين اخرين من مكتب المحافظ، بعد إجراءهم المسحة الطبية الخاصة بمصابي فيروس كورونا، إثر ظهور عدد من الأعراض علي عدد منهم .

وأكد مصدر مسئول بالديوان العام، أن جميع المصابين يخضعون للعزل المنزلي وفق الإجراءات الطبية والتعليمات الورادة من وزارة الصحة، وتحت إشراف طبي كامل، وجرى تعقيم عددا من المكاتب التي ظهر بها الحالات لمنع انتشار العدوي بين العاملين بالديوان العام للمحافظة حفاظا علي صحتهم .

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الموظفين خضعوا للمسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور الأعراض علي عدد منهم، مؤكدا أنهم تأكدوا من الإصابة مشددا علي أن الوضع الصحي للمصابين الأربعة مستقر داخل العزل المنزلي تحت إشراف طبي من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية .