رئيس جامعة الإسكندرية: لا تهاون مع المخالفين للإجراءات الوقائية

حذّر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، من عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة داخل جامعة الإسكندرية، مؤكداً توقيع أقصي عقوبة علي المخالفين، وفقا لقانون المجلس الأعلى للجامعات.

وقال "قنصوه"، خلال اجتماع مجلس الجامعة الأول، اليوم، عقب قرار رئاسة الجمهورية بتوليه منصب جامعة الإسكندرية، إنه في ضوء إجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم 116 بشأن التأكيد علي التعامل بمنتهي الحزم مع غير الملتزمين بالإجراءات الإحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقرار المجلس الأعلي للجامعات في هذا الشأن حماية للمجتمع من الأخطار المحتملة لإنتشار الفيروس، وذلك كله عملا بنص المادة 124/3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وضمان سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وانتظام العملية التعليمية.

كان الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، شدد على وكلاء كليات ومعاهد الجامعة، ضرورة التأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتفعيل العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون للمخالفين، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، تحسبا للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وحرصا على سلامة جميع منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وشدد "جابر" على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والتهوية الجيدة للمدرجات والمعامل، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية كافة، اللازمة لجميع منتسبي الجامعة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الاسكندرية، أن جميع وكلاء الكليات يسخرون إمكانيات الجامعة لتقديم الدعم الكامل لوحدات القياس والتقويم بالكليات، ومتابعة العملية التعليمية، وفقا لقرارات الجامعة بهذا الشأن.

ووافق المجلس مؤخرا على مذكرة التفاهم بين كلية الفنون الجميلة وجامعة كاسيل الألمانية، وبروتوكول التعاون بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وشركة فى آى ماركتس فى مصر، ومذكرة التفاهم بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زايد بالإمارات، وبروتوكول التعاون بين كلية التجارة وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( آموك)، كما وافق المجلس على منح 44 درجة دكتوراه، و 103 درجة ماجستير فى التخصصات الأكاديمية المختلفة.