رئيس جامعة الإسكندرية: استمرار الدراسة الخميس وفقاً للجداول المعلنة

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، قبل قليل، استمرار الدراسة غداً الخميس في جميع كليات ومعاهد الجامعة، وفقاً للجداول الدراسية المعلنة، ولا يوجد تعطيل للدراسة، رغم التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أصدر محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، قراراً باستمرار تعطيل الدراسة في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية غداً الخميس، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها، التي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة، نظراً لاستمرار حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها الإسكندرية، وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويشمل القرار مديريات التربية و التعليم والتضامن الاجتماعي والاسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري، ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس، والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطاً على سلامة المواطنين.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وحال النزول لابد من اتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلن عنها، حفاظاً على سلامتهم.