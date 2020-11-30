اليوم.. ريهام سعيد تعود لشاشة "النهار" بعد غياب عام

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن سعادتها لعودتها مرة أخرى لممارسة العمل الإعلامي بعد توقف لمدة عام، نتيجة لمشكلتها الأخيرة عن أصحاب السمنة المفرطة، من خلال برنامجها "صبايا الخير" علي شاشة قناة النهار.

ونشرت "سعيد" عبر حسابها الشخصي "انستجرام" صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة: "بسم الله.. توكلت على الله.. استنوني انهارده وكل اتنين والتلات والأربع على شاشه النهار الساعة 9 ونص بإذن الله".

وكانت نقابة الإعلاميين أصدرت قرارا بمنع ريهام سعيد من مزاولة أي نشاط إعلامي، بعد أن وصفت أصحاب الوزن الزائد في برنامجها بأنهم "عبء على الدولة وعائلاتهم".

وبعد عودتها، كتبت ريهام عبر إنستجرام "الحمد لله، إن شاء الله أكون عند حسن ظن جمهوري.

وأعلنت شبكة قنوات "النهار" عن تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد، لتعود مجدداً إلى بيتها، التي انطلقت معه ومنه في عام 2012 حتى عام 2018، وحققت نجاحاً كبيراً في تلك الفترة وصنعت العديد من الانفرادات وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر.

وأضافت "الشبكة" في بيان لها، سوف تنطلق ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللإعلام المصري في مجال العمل الخيري، الذي تعتبر "ريهام" أكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة.

وبدأت "ريهام" حياتها المهنية مذيعة ببرنامج "صبايا" في 2003 بقناة مصرية خاصة وتميزت تغطياتها بالشائكة والساخنة في تناول القضايا الاجتماعية والإنسانية، وعملت في عدد من القنوات الأخرى لتحافظ على نجاحها طوال قرابة 15 سنة مضت.

وكان لريهام عدد من التجارب الفنية، تنوعت بين العمل في الدراما وبين العمل على خشبة المسرح وحققت نجاحاً ملحوظاً في ظهورها الفني.