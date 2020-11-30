بدء فعاليات مؤتمر "الجديد في كورونا.. خبرة جامعة سوهاج"

انطلقت فعاليات مؤتمر جامعة سوهاج، اليوم، لمُناقشة مُستجدات فيروس كورونا، تحت شعار "الجديد في كورونا.. خبرة جامعة سوهاج"، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد بمدينة الكوامل.

يعقد المؤتمر برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ويترأس المؤتمر الدكتور أسامة محمد رشاد.

وقال الدكتور أسامة رشاد، رئيس مؤتمر جامعة سوهاج، إن الإدارة الواعية كرست جهدها لكشف تداعيات فيروس كورونا المُستجد، مشيرًا إلى أن الجامعة أنجزت 38 بحثًا منشورًا عن الفيروس وكيفية العلاج، و9 أبحاث منشورة في مجلات قومية متخصصة، و5 في مجلات دولية، 14 بحثًا في مجلة سوهاج الطبية، و10 أبحاث في مجلات عالمية.

وأضاف أن الأبحاث تناولت كيفية علاج فيروس كورونا المستجد، وكيفية فعالية وأمان نقل الدم أثناء حمل عدوى الفيروس، وكيفية الوقاية من الإصابة بالفيروس، وأسباب انتشار الفيروس.

ومن المُقرر أن يتم مُناقشة أخر مستجدات فيروس كورونا المُستجد في الإقليم، وكيفية استعداد الجامعة لمواجهة الموجة الثانية من تفشي الفيروس، وكيفية التصدي له ومنع انتشاره بين صفوف الطلاب والأساتذة والعاملين بجامعة سوهاج.

وكان الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، شهد فعاليات احتفال كلية الطب البشري بتجديد حصولها على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

وأعرب الدكتور أحمد عزيز عن سعادته وفخره بكلية الطب البشري التي تضم نخبه من أعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى وطلاب متميزين على كافة المستويات، موجها التهنئة لاعادة اعتماد الكلية الذى تحقق نتيجة مجهود كتيبة عمل متكاملة استطاعت تحقيق وتطبيق معايير الجودة علي ارض الواقع.

ووجه شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا الإنجاز لتصبح كلية الطب كلية معتمدة تحصل على الاعتماد للمرة الثانية، مما يُساهم في تخريج طالب مؤهل علمياً يواكب التطور العلمى علي المستوي الدولي ويساهم فى تطوير وتحسين القطاع الطبى.