خبير عالمي في جراحة عظام الكاحل والقدم بـ"الحلمية العسكري"

تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الخبير العالمي الدكتور وجيه موسى الإنجليزي الجنسية خبير جراحة عظام الكاحل والقدم بمستشفيات رويال كينجز بإنجلترا، وذلك في الفترة من 4 وحتى 11 ديسمبر المقبل.

وتستقبل المستشفى الحالات التي ترغب في العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادة التحضيرية طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة.