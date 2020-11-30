تقرير: مليار شخص متصل بخدمات الجيل الخامس نهاية العام الجاري

توقع تقرير صادر عن شركة إريكسون، أنه بحلول نهاية عام 2020، سيعيش أكثر من مليار شخص – 15% من سكان العالم - في مناطق تتوفر فيها شبكات الجيل الخامس.

وقال التقرير إن 60% من سكان العالم سيتمكنون عام 2026، من الوصول إلى خدمات الجيل الخامس، مع توقع وصول الاشتراكات بالتقنية الجديدة إلى 3.5 مليار.

وذكرت الشركة فى تقريرها اليوم، أنه من المتوقع أن يصل عدد المشتركين فى خدمات الجيل الخامس بنهاية 2020 إلى 220 مليون مشترك، حيث يواصل مزودو الخدمات بناء وتطوير شبكاتهم.

وتُعزى الزيادة الهائلة إلى التبني السريع لهذه التقنية في الصين، حيث تشكل الاشتراكات من الجيل الخامس 11% من قاعدة الاشتراكات بالاتصالات المتنقلة.

ويرجع ذلك إلى التركيز الاستراتيجي الوطني، والمنافسة الشديدة بين مزودي الخدمات، فضلاً عن توفر الهواتف الذكية المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس بأسعار معقولة على نحو متزايد لدى مجموعة واسعة من المزودين.

ومن المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية بنهاية العام، ارتفاعاً في الاشتراكات من الجيل الخامس، بحيث تشكل حوالي 4% من اشتراكات الاتصالات المتنقلة. وتتسارع حالياً وتيرة التسويق لنشر تقنية الجيل الخامس، لتصل بحسب توقعات إريكسون إلى 80% من الاشتراكات في أميركا الشمالية بحلول عام 2026، وهو أعلى مستوى في العالم على الإطلاق.

وستبلغ نسبة الاشتراكات بتقنية الجيل الخامس في أوروبا نهاية 2020 حوالي 1٪ من إجمالي الاشتراكات، حيث شهد العام تأجيل عدد من البلدان الأوروبية لمزادات الطيف الراديوي اللازم لدعم عمليات نشر الجيل الخامس.

يقول فريدريك ييدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشبكات في إريكسون: "شهد هذا العام تحولاً مجتمعياً نوعياً نحو الرقمنة، حيث سلط الوباء الضوء على تأثير الاتصال في حياتنا، إضافة إلى دوره كمحفز للتغيير السريع، الأمر الذي يظهر بوضوح في الإصدار الأخير من تقرير إريكسون للاتصالات المتنقلة.

وستدخل تقنية الجيل الخامس حالياً المرحلة التالية، عندما تستفيد الأجهزة والتطبيقات الجديدة إلى أقصى حد من الفوائد التي توفرها، بينما يواصل مزودو الخدمات شبكات الجيل الخامس. وتعتبر شبكات الاتصالات المتنقلة بمثابة بنية تحتية مهمة للعديد من جوانب الحياة اليومية، ومن المتوقع أن تكون شبكات الجيل الخامس مفتاحًا للازدهار الاقتصادي مستقبلاً".