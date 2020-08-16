رشوان: الجيل الخامس في الحروب يستهدف تفكيك الدولة

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن تأريخ الحروب لها أشكال أخرى من ضمنها الحروب من الجيلين الرابع والخامس، موضحا أن حروب الجيل الأول تتمثل في حروب تقليدية بين دول تواجه دول أيا كانت الأسلحة، وهذه المرحلة استغرقت وقتا في التاريخ البشري، نتج عنها ما يسمى بـ"حروب العصابات".

وأضاف "رشوان" خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الجيل الثاني من الحروب يتمثل في حروب العصابات، أي الجيوش النظامية تواجه جيوشا ليست نظامية، وظهر ذلك تحديدا في دول الجيل الثالث خاصة أمريكا الجنوبية.

وأشار إلى أن الجيل الثالث من الحروب تتمثل فيما يسمى في وقتها بعد الحرب الأولى مع ألمانيا بـ"الهجوم الاستباقي"، يتمثل في قيام جيش نظامي بالتحرك سريعًا دون دخوله في جبهة قتال ويجتاح، أما الجيل الرابع من الحروب يوجد له تأريخين.

وأوضح أن التأريخ الأول بهزيمة أمريكا في فيتنام لأنهم اكتشفوا أنها كانت معركة من المفترض من ناحية القوة العسكرية غير متكافئة إذ أن أمريكا القوة العسكرية الأولى في العالم إلا أنه لم يأتِ بنتيجة معهم.

واستكمل: "التأريخ الثاني جرى مع هجمات سبتمبر 2001 ثم دخول أمريكا للعراق حيث لاحظت الولايات المتحدة ضرورة أن يكون هناك شكل آخر من الحروب وأن القوة العسكرية الصرفة لا تؤدي بنتيجة وثبت أنه إنفاق هائل لكن النتيجة على الأرض غير متحققة".

وأكد أنه بدأ التفكير في تحقيق هدف الحرب، والذي يتمثل في تحقيق أهداف السياسة بوسائل عسكرية، وفلسفة الجيل الرابع أنه خليط من الأدوات منها أدوات عسكرية وغير عسكرية غير نظامية وهي الإرهاب، واستخدام الشائعات ووسائل الاتصال، وكل أبواب بالحرب النفسية، وكل ذلك بهدف إخضاع الخصم، بينما حروب الجيل الخامس لا تقتصر على إخضاع الدولة فقط بل تفكيكها أيضا.