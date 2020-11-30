تموين الإسكندرية تتحفظ على أدوية منتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص

شنت إدارة تموين برج العرب غرب الإسكندرية، برئاسة محمد العدوى، مدير الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين برج العرب، حملة رقابية، اليوم، كشفت عن مخزن للأدوية غير مرخص بمنطقة برج العرب وحيازة أدوية منتهية الصلاحية.

جاءت الحملة بتعليمات من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على قطاع المستلزمات الطبية و المخازن حفاظا على صحة المواطنين، وتحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب

وضبطت الحملة عدد 168 كرتونة بداخل كل كرتونة 40 علبة دواء "كونيدا جليمبريد" منتهية الصلاحية، و38 كرتونة بداخل كل كرتونة 180 علبة بكبسولة جيلاتينية رخوة سوبر ستار (مكمل غذائي) منتهي الصلاحية، و 285 كرتونة بداخل كل كرتونة 25 زجاجة "فور فينت" منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

من جهة اخرى، ضبطت مباحث التموين فى القليوبية 1.5 طن لحوم مفرومه ودواجن وسجق داخل مخزن تابع لأحد المطاعم، وتم التحفظ على المخزن وصاحب المطعم وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بإعدام الكمية المتحفظ عليها.

تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير الأمن إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد ضبط 1,5 طن لحوم مفرومة ودواجن وسجق داخل مخزن تابع لاحد المطاعم التي تقدم وجبات جاهزة وتبين عدم صلاحية المضبوطات وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق فأمرت بإعدام المضبوطات.