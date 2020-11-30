ميناء الإسكندرية: نشاط في حركة السفن وتداول124880 طن بضائع

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطاً في حركة السفن والشاحنات والبضائع، اليوم، حيث تواجد بالميناء 76 سفينة.

وأضاف"شاهين" في بيان له، أن الميناء استقبل 18 سفينة، وغادرت 15 سفينة أخرى، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 30 سفينة منها 2 مخطاف داخلي، و3 سفن حاويات، و 5 سفن مواد بترولية، وعدد 17 سفينة بضائع عامة، وتم دخول وخروج 10273 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكد أنه يجري تفريغ بضائع واردة تزن 92490 طن ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 32390 طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 459 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 969 حاوية، وأشار إلى أن حركة المتداول خلال اليوم بلغت 124880 طن بضائع غير محواه.

ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات ، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع ، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.

وأضاف الغندور أنه يجري تفريغ 15 ألف طن سولار علي متن السفينة " Baltic Soul " قادمة من اليونان ، كما يجري شحن 2000 طن كيماويات صادر علي السفينة "Ruby T" .