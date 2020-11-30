الإفتاء عن انتشار التنمر بين جماهير الكرة: جبر الخواطر من خلق المنتصر

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومدير إدارة الفتوى المكتوبة، إن الله تعالى نهى في القرآن الكريم عن التكبر والسخرية من الآخرين، فليس من شيم الإنسان النبيل أن يكون ساخرًا سخرية ينتقص فيها من قدر الأشخاص، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى.

وأضاف "سالم"، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن معيار التقوى يعني أنه لا يجوز السخرية واللمز والطعن بإنسان بهذه الصورة المشينة، فلا يجوز وصف إنسان بوصف ينقص من قدره أو تشبيهه بالحيوانات، بغض النظر عن خلاف أو موقف معين.

وتابع "أننا شعب أول من عرف الحضارة في التاريخ، والإنسان المصري إنسان وصاحب حضارة، وجاء الإسلام وزاد هذه الحضارة نبلًا، وليس من شأن المنتصر أن يسخر من المنهزم"، مستشهدًا بخلق الرسول عليه الصلاة والسلام حينما انتهت غزوة بدر وانتصر على قريش وكفارها ممن أخرجوه من مكة، والذين سعوا لقتله وقتلوا أهله وأذوه إيذاءً لم يتأذاه أحد من قبل، ومع ذلك حينما وصل للمدينة كان أحد الصحابة شابًا فرحًا بالنصر، فكان الناس يهنئون الرسول عليه الصلاة والسلام بالنصر، فقال هذا الصحابي: "أتهنئون على أن قتلنا عجائزًا صلعًا؟"، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعجبه ما قاله، فرد قائلا: "أولئك الملأ من قريش لو عرفتهم لهبتهم على ماهم فيه من تكذيب نبيهم".

واستشهد "سالم" بالموقف المشرف للنبي عليه الصلاة والسلام، حينما دخل مكة فاتحًا وأصبح الذين أذوه وتنمروا عليه أسرى بين يديه، فقال لهم "ماذا تظنون أني فاعل بكم؟.. وردوا عليه بـ"خيرًا.. أخ كريم وابن أخ كريم"، على الرغم أنهم كذبوه وعادوه، فرد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن تلك المواقف إما أن تكون مشرفة أو تنقص من قدرنا وأخلاقنا، "ما أحوجنا لجبر الخواطر، وما أحسن جبر الخواطر.. أنت في النهاية انتصرت.. طيب هتعمل إيه؟.. هل أنت وقفت موقفًا مشرفًا فتزداد تواضعًا فيرفعك الله وينصرك مرة أخرى، ولا أنت تنمرت وأظهرت مافيك من الحقد والسوء.. لايجوز أن هذه النشاطات الرياضية وهذه الرياضة التي تهذب الجسم والعقل أن تكون مسارًا للنزاع والخصومة في لعبة يجتمع الجميع حولها، فكل هذا ينبغي أن يصاحبه الأدب والأخلاق، فخلق المنتصر جبر الخواطر".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بالتنمر على "شيكابالا" لاعب الزمالك خلال تواجدهم بالمقابر وقراءة الفاتحة، وتوصلت تحريات لتحديد هوية مرتكبي الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُرضوا على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو المسيىء -بإظهار كلب- بأحد الميادين بالأقصر، يرتدي تي شيرت نادى الزمالك، والإساءة لأحد لاعبيه، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط الأشخاص القائمين على إعداد صور تتضمن الإساءة للنادي الأهلي.