رئيس "محلية النواب" ينتقد غياب الوزارء عن حضور اجتماع اللجنة: لازم حل

أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حضور الوزراء اجتماعات اللجان النوعية، أمر ضروري وهام لحسم وحل القضايا والمشكلات، وتجلى بوضوح في ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أنه قبل لقاء النواب مع الوزراء كان كل ما تحقق من طلبات للتصالح 400 ألف فقط، أما بعد تدخل النواب لدعم رؤى الوزراء اختلف الأمر.

وأوضح السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم، لمناقشة سبل مواجهة أزمات الأمطار، أنه تم توجيه الدعوة المغلقة للوزراء بما يمنع أن ينيبوا عنهم قيادات، ولكن حضر معنا اليوم سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، ومحمد عبد الفتاح عن وزارة المالية، وعبد الفتاح تمام عن محافظ الإسكندرية.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك .

كان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد وجه انتقادات فى بداية الاجتماع لغياب الوزارء عن حضور اجتماع اللجنة اليوم، والمخصص لمناقشة أزمة الأمطار التي ضربت الإسكندرية، على مدار أيام.

ووجه السجينى انتقادات للمسئولين قائلا: "ذلك ليس تقليلا من جهد قيادات الصف الثاني، ولكن المقاربة السياسية تتطلب حضور على مستوى وزاري".

وتابع "السجيني" أن أزمة الأمطار في الإسكندرية كانت سببا في إقالة المحافظ، وطوال5 سنوات الماضية نصدر تصريحات للصحافة والإعلام ولكن آن الأوان أن نجد حلول، مؤكدا أن مجلس النواب لايزال يمارس دور رقابي في دور انعقاد سادس ولم نفقد صلاحياتنا بعد.