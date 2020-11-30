السيسي يستقبل أبو مازن في قصر الاتحادية لبحث مستجدات عملية السلام

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

كما شارك من الجانب الفلسطيني كلٌ من السيد حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني بالقاهرة السيد دياب اللوح.

السيسي: مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي فلسطيني

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوريةـ بأنَّ اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكّد الرئيس السيسي، أنَّ القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشدداً على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع تأكّيد أنَّ المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.

من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع السيد الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية، وكذا المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة.

أبو مازن يعرب عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية

وأعرب أبو مازن، عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعياً للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وتمّ التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الرئيسين من أجل متابعة ما سيتمّ من خطوات خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو حلحلة الوضع الراهن بالعودة إلى مسار المفاوضات.

السيسي: التحركات المصرية تستهدف دائماً الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطين

كما شهد اللقاء، استعراض الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، حيث أوضح الرئيس السيسي أنَّ التحركات المصرية دائماً ما تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، مشددًا على أنَّ مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.