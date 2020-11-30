ضبط بحوزته 65 ألف قرص مخدر.. حبس تاجر مخدرات في السويس

قررت النيابة العامة بالسويس، حبس تاجر مخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة ترويج المخدرات إثر ضبطه وبحوزته 65 ألف و 600 قرص مخدر داخل حي السويس،

تلقى اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بشن حملات أمنية لضبط تجار المخدرات، إثر ورود معلومات للرائد أحمد الفولي، رئيس مباحث قسم شرطة السويس، أفادت بقيام تاجر مخدرات من سكان حي الجناين بترويج أقراص مخدرة ومنشطات داخل نطاق الحي.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط تاجر المخدرات وبحوزته 65 ألف و 600 قرص مخدر ومنشطات جنسية، وبإحالة المتهم والمضبوطات للنيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

فيما تمكنت مباحث قسم شرطة السويس من ضبط تشكيل عصابي يقوم بسرقة حقائب السيدات داخل جميع أحياء المحافظة، وضبط ثلاثة متهمين أعضاء بالتشكيل العصابي.

من جهة أخرى، أصدرت مديرية أمن اسوان، بيانا، اليوم، بشأن جهود ضبط المواد المخدرة والأسلحة النارية ومخالفات المرور والتموين في مراكز محافظة أسوان، وبحسب البيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام، في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 12 متهما وبحوزتهم 6 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرامات، وفي مجال تنفيذ الأحكام تمكن رجال الإدارة من تنفيذ 720 أحكام بينها 146 حكم حبس جزئي، و29 حكم حبس مستأنف، و366 حكم غرامة، و 176 حكم مخالفة.