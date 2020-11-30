حبس مسجل خطر استورد مخدرات بـ20 مليون جنيه عبر البريد الجوي

قررت النيابة العامة، حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في جلب المواد المخدرة من الخارج وبيعها لعملائه في القاهرة الكبرى.

وكشفت التحقيقات والتحريات، أنّ المتهم اتفق مع تاجر مخدرات بدولة أجنبية، على إرسال كمية من مخدر الحشيش في طرد عبر البريد الجوي لاستخدامه في تصنيع أقراص مخدرة.

وأشارت التحريات إلى أنّ المتهم اشترى المخدرات بقيمة 20 مليون جنيه، وأنّ المتهم لجأ لحيلة البريد الجوي للهروب من الشرطة.

وبمناقشة المتهم نفي الاتهامات الموجه إليه وقرر أنّ مجهولا وضع اسمه على الطرد القادم من الخارج بهدف الانتقام منه، وجرى حبس المتهم وقررت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أكدت أنّ عاطلا سبق اتهامه في قضايا مخدرات - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بجلب كمية كبيرة من بودر الحشيش الصناعي (المادة الفعالة لمخدري الفودو والأستروكس) بواسطة أحد الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية، أمكن ضبط الطرد البريدي "قادما من إحدى الدول الأجنبية عبر إحدى شركات الشحن السريع"، وأسفر التفتيش عن ضبط (كمية من بودر الحشيش الصناعي، المادة الفعالة لمخدري الفودو والاستروكس وزنت 20 كيلو جرام).

وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط المتهم المذكور حال وجوده بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وضبط بحوزته (كمية لبودر الحشيش الصناعي المادة الفعالة لمخدري الفودو والاستروكس وزنت 25 جراما).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (20,000,000) عشرون مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.