شاب يقتل تاجر مخدرات لسرقة 30 ألف جنيه

كشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لغز جريمة قتل «شاب»، 26 سنة، بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذكرت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقاربه، لسرقة 30 ألف جنيه وكمية من المخدرات، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن الواقعة بدأت بورود بلاغ إلى مركز أشمون بالعثور على جثة عاطل، 26 سنة، سبق اتهامه فى عدد 9 قضايا «مخدرات، سلاح أبيض، سرقة بالإكراه»، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية «قتل»، ومُقيم بدائرة المركز داخل منزل تحت الإنشاء بدائرة المركز فى حالة تعفّن. وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن المنوفية، إلى تحديد مرتكب الواقعة، وهو سائق، 25 سنة، مُقيم بمحل إقامة المجنى عليه ذاته. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصّلت إليه التحريات، أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظراً لكونه من القرية ذاتها محل إقامة المجنى عليه وقيامه بمعاونة الأخير فى الاتجار بالمواد المخدرة وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية ومواد مخدرة عقد العزم على التخلص منه بقتله بدافع سرقته.