مصور فوتوسيشن "موديل سقارة": دفعنا 5 آلاف إكرامية عشان ربع ساعة

قال حسام محمد، مصور سيشن الأهرامات المعروف إعلاميًا باسم "سيشن ملبنيتي"، إنّه كان يؤدي عمله ولم يقصد الإساءة للآثار المصرية، مؤكدًا أنّ الصور لا يوجد بها أي عري أو أفعال فاضحة نهائيًا.

وأضاف محمد، لـ"الوطن"، أنّ الموديلز سلمى الشيمي طلبت منه تصوير سيشن في الأهرامات، وفور وصولنا منعنا بعض الموظفين من التصوير معللين ذلك بأنّه دعاية وتسويق، ويجب دفع مبالغ كبيرة لوزارة الآثار.

وتابع المصور: "دفعت سلمى 5 آلاف جنيه إكرامية لأكثر من 20 شخص كانوا موجودين في المكان، للسماح لنا بالتصوير، الذي استغرق 15 دقيقة فقط لا غير".

وأعرب مصور السيشن عن استيائه من مطالبات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمته، مؤكدًا أنّه لم يأت بشيء مخالف للقانون، وأنّه كان يؤدي عمله الطبيعي: "هي عميلة زيها زي أي عميل وصورت لها سيشن".

وأوضح حسام: "لما نكون ماشيين 500 للناس دي، و200 للناس دي، دفعنا مبلغ كبير في ربع ساعة بس، وكان فيه مفتشين وناس كتير معانا، وكنا ماشيين بشكل قانوني".

من جانبها، علقت سلمى الشيمي، بطلة واقعة التصوير أمام هرم سقارة، على جلسة التصوير المثيرة للجدل، قائلة: "عملنا حاجة عظمة زي العادة".

وتسببت جلسة التصوير التي ظهرت فيها سلمى بملابس فرعونية، وأطلقت عليها اسم "جلسة تصوير الملكة ملبنيتي"، في حالة من الجدل، نظرا للملابس الجريئة التي ارتدتها.

ودار حوار بين سلمى ومصورها عقب الانتهاء من جلسة التصوير، في فيديو نشره على فيس بوك، سألها فيه: "عملنا إيه النهارده يا سلمى؟"، لترد: "عملنا حاجة عظمة زي العادة".

وأكّد الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة سقارة الأثرية، أنّ الواقعة أُحيلت إلى الجهات القانونية، للتحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات.