حملة ترامب تنفي تقارير تناولت اعتداءه جنسيا على عارضة أزياء

نفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما ذكره تقريرا نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، حول اتهام عارضة أزياء سابقة له، باعتدائه عليها جنسيًا خلال مجريات بطولة التنس المفتوحة بالولايات المتحدة عام 1997.

وقالت عارضة الأزياء السابقة إيمي دوريس، في تقرير نشرته "الجارديان"، إن "ترامب" اعتدى عليها خارج دورة للمياه في مقصورة كبار الزوار الخاصة به في ملعب أحد منافسات البطولة، حيث تحسس جسدها عندما كانت في الرابعة والعشرين من عمرها، حد قولها.

وردًا على اتهام عارضة الأزياء، قالت جينا إليس المستشارة القانونية لحملة ترامب، إن تلك الادعاءات خاطئة تمامًا، مضيفة: "سننظر في كل الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة الجاردية على النشر الخبيث لتلك القصة التي لا تدعمها أي أدلة"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

من جانبها أكدت صحيفة "الجارديان"، في رسالة بالبريد الإلكتروني، على تمسكها بالتقرير التي نشرته.

ونشرت الصحيفة صورا قدمتها إيمي دوريس توثق وجودها رفقة ترامب، قائلة إنها أجرت مقابلات مع أشخاص أنذاك صرحت لهم دوريس بالأمر وقت الواقعة.