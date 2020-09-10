بنت بديعة.. تفاصيل فيلم شاركت به رجاء الجداوي كـ"عارضة أزياء"

تعد الفنانة رجاء الجداوي واحدة من جميلات السينما المصرية، ومن فناني الزمن الجميل، وقد اشتهرت بذوقها العالي وأناقتها الشديدة.

قدمت الفنانة الراحلة خلال مشوارها الفني العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، والتي تعاونت من خلالها مع كبار الفنانين والمخرجين، وكانت بدايتها مع الفن من خلال عملها فترة في مجال عروض الأزياء.

وفي تاريخ رجاء الجداوي الفني فيلم واحد فقط قد شاركت فيه كعارضة أزياء وليس ممثلة، وهو فيلم "بنت بديعة" للمخرج الكبير حسن الإمام.

تم عرض فيلم "بنت بديعة" في عام 1972 وشارك في بطولته "سميرة أحمد، عزت العلايلي، حسين فهمي، ناهد جبر وعزيزة حلمي"، والفيلم من تأليف محمد عثمان.

وسرد الفيلم قصة فتاة فقيرة تدعى بديعة تحب شاب ثري وتنجب منه طفلة وترفض عائلته الزواج منها وتطردها، وتسير بديعه بلا هدف حتى يقابلها شباب منحرف يحاولون الاعتداء عليها ويخطفون ابنتها منها وتنهار بديعة وتحاول أن تعمل عملًا شريفًا ولكنها لا تجد إلا أن تعمل في الكباريهات.