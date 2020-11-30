الرئيس الفلسطيني يغادر القاهرة

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القاهرة، بعد زيارة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث أجريا محادثات شملت آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، أنّ القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أنّ المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي، بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني، في ظل التطورات التي تشهدها القضية، وكذا المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، معربا عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعيا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية .

كما أجرى عباس محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تناولت آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والخطوات المستقبلية.