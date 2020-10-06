الخطيب: مصر دفعت ثمنا كبيرا من أجل القضية الفلسطينية

قال أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة الوطن، إن مصر الآن تدفع ثمنًا كبيرًا للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها كانت تدفع الثمن في الماضي، وتدفعه في الحاضر، متسائلا: ماذا لو لم تكن مصر موجودة في هذه المنطقة؟ مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية كان مصيرها مكان آخر.

وأضاف "الخطيب"، في لقاء خاص مع قناة "dmc" الفضائية، أن مصر دفعت من أمنها القومي، واقتصادها، وأمنها النفسي والاجتماعي، للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية استمر عشرات السنين، موضحًا أن ما حدث قبل حرب أكتوبر عام 1973 كان استنزاف للمجتمع المصري، وأثر في الأجيال المختلفة".

وتابع مدير تحرير جريدة الوطن، أن مصر بدأت النظر في البنية التحتية والتعليم وتحسن منهما في 1990، لافتا إلى أن مصر كدولة عظيمة وذات حضارة كانت تستحق مكانة أفضل مما هي عليه الآن، ولكن هذا نتيجة أنها ظلت لمدة 40 سنة تحارب ضد الاحتلال، وأي دولة في أي منطقة تعيش نفس الظروف ستتأخر أيضًا.

وشدد على أن ما يحدث الآن لا يقل أهمية عن حرب 1973، مشيرًا إلى أن مصر في 30 يونيو استعادت هويتها الحقيقية ومجدها وعظمتها، كما استعادت أرضها في حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن الظروف الآن هي نفس ظروف المعركة، ولكن بطريقة أصعب لأن العدو الخائن موجود في الداخل.

وأكد "الخطيب"، أن معركة 30 يونيو لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن معركة الرسول مع أهل قريش لم تكن أصعب من المعركة مع المنافقين في الداخل.

وتمر اليوم الذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة التي حقق فيها الجيش المصري الانتصار على أكذوبة "الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر"، والتي نجح فيها الجيش المصري من اختراق جيش الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أرض سيناء الغالية.