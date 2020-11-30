عاصي الحلاني يصالح نوال الزغبي: حبيبة قلبي

حاول الفنان عاصي الحلاني، تحسين موقفه أمام الفنانة نوال الزغبي، بعدما هنأته بعيد ميلاده الخمسين، وتجاهله الرد عليها لساعاتٍ عدّة، سهوًا، وسط عشرات التهاني التي تلقاها من قِبل مُحبيه.

كانت نوال الزغبي، من أول المهنئين لـ"الحلاني" بعيد ميلاده، وكتبت له عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "كل عام وأنت بألف صحة وخير ونجاح يخليك عيلتك الحلوة وتضلك فوق راسن"، إلا أنّها اضطرت لحذفها بعد ساعات، لعدم تلقيها ردًا منه، في حين علق على مُحبيه.

وعاود عاصي الحلاني، نشر معايدتها له، عبر حسابه على موقع "تويتر"، ليرد عليها بقوله: "حبيبة قلبي نوال الغالية الله يحفظك ويديم عليكي الصحة والسعادة والنجومية"، في محاولة منه للتأكيد على عدم تجاهله الرسالة منذ البداية، وأنها سقطت سهوًا منه وسط المعايدات.

وحاول الجمهور، معرفة الخلاف الذي وقع منذ البداية، وعدم رده عليها سريعًا، إذ قال أحدّهم: "ليه تأخر الرد.. ما السبب؟".

حبيبة قلبي نوال الغالية الله يحفظك ويديم عليكي الصحه والسعادة والنجومية @NawalElZoghbi pic.twitter.com/hisgAV6JRU — Assi El Hallani (@assihallani) November 30, 2020

وكان عاصي الحلاني، قد أحيا قبل شهر الليلة الرابعة بمهرجان الموسيقى العربية، بالقاهرة وقدم عاصي الحلاني، تحية لمصر وشعبها وجيشها من خلال أعماله الوطنية، ومنها "أيوا يا مصريين"، و"كبيرة يا مصر"، و"ست الستات يا مصرية"، كما أدى مجموعة مختارات من أغانيه المتميزة التي رسمت ملامح مشواره الفنى وحققت شهرة جماهيرية في أرجاء الوطن العربي، منها "بحبك وبغار"، و"متل الكدبة"، و"أني مارق مريت"، و"قولي جاي"، و"إن كان عليا"، و"بالعربي"، و"مالي صبر"، التى شاركه أداءها ابنه وليد، و"خليني بقلبي بيتك".

وقدم الحلاني أغنية "عندك بحرية" للفنان الراحل وديع الصادفي، و"يا بايعين الصبر" وأكملها بالموال العراقي "يا طير" ثم غناء موال للفنان الراحل وديع الصافي "من هون نحنا يا بشر".