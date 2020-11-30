أهم 3 خدمات جديدة يمكنك الحصول عليها عبر مكاتب البريد في 2021

تعتزم الهيئة القومية للبريد طرح حزمة خدمات جديدة مع بداية العام المقبل، والتوسع في تقديم خدماتها المتاحة حاليًا.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز الخدمات التي من المتوقع أن تقدمها هيئة البريد مع بدابة العام المقبل.

1- التوسع في تقديم خدمات التوثيق في أكثر من 109 مكاتب، والاستفادة من الإمكانيات المتوافرة بالمكاتب البريدية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمات.

2- نشر خطة مكاتب البريد المتنقلة داخل وحدات المرور مستمرة، وسيتم التوسع في هذه الخدمة بداية من العام المقبل، وستبدأ صرف المعاشات عبر هذه المكاتب لتقليل الزحام على المكاتب الأساسية، وهي مكاتب غير منتظمة ويتم الاحتياج إليها بأوقات صرف المعاشات لتقليل الزحام.

3- التوسع في نشر ما يقرب من 150 ماكينة صراف آلي جديدة لتقليل الزحام على الماكينات المنتشرة في أغلب مكاتب الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة القومية للبريد، تمتلك أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تصل إلى 4 آلاف فرع.

وتقدم هيئة البريد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات الاخرى منها:

خدمات الأحوال المدنية:

استخراج شهادات الميلاد - شهادات الوفاة - قسيمة الزواج وقسيمة الطلاق.

خدمات المحليات:

طلبات ترميم العقارات - طلبات الحفر- وطلبات الحصول على وحدات سكنية- طلبات ترخيص تأجير شواطئ- طلب معاينة عقار آيل للسقوط- طلب إقرار التنازل عن وحدة سكنية- طلب تجديد ترخيص مصعد جديد- طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالمحليات "التراخيص والرسومات الهندسية أو قرارات الإزالة"- طلب استخراج بيان سداد مخالفات إشغال الطرق- طلب استخراج شهادات اتمام أعمال الترميم أو الهدم- طلب إدخال المرافق للمباني القديمة- طلب ترخيص إقامة شبكة محمول على أسطح العقارات- طلب تقنين املاك اميرية- طلب ترخيص محال "تجاري أو صناعي"خدمات مالية- استخراج كارت المدفوعات، الحكومية (فيزا إيزي باي).