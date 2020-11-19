6 خدمات إلكترونية تقدمها هيئة البريد المصري للمواطنين

تزامنًا مع تحذيرات الحكومة المصرية من الموجة المحتملة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ومواصلة الحث على الحد من الزحام والتجمعات خاصة في المصالح الحكومية، تقدم "الوطن" أبرز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البريد المصري للمواطنين على النحو التالي:

1- خدمة الدفع الإلكتروني

هي إحدى الخدمات التي تتيح للمواطنين إجراء معاملات مالية من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا خدمات الأعمال الإلكترونية، حيث ربطت بين أكثر من 100 مكتب بريد 24 ساعة يوميًا، كما جرى ربطها بشبكة شركة بنوك مصر 123، وكذلك الفيزا العالمية (Visa)، وجاري ربطها بشبكة الماستر كارد (MasterCard).

وتتميز البطاقات الصادرة من هيئة البريد المصري بأنواعها بربطها بأكثر من حساب (حساب جاري بدون عائد – حساب التوفير الذكي Smart Saving ــ خدمة تحويل المعاشات ــ خدمة تحويل المرتب)، ويمكن التعامل مع الحساب بواسطة البطاقة من خلال ماكينة الصراف الآلي طوال اليوم، حيث يمكن إجراء عمليات سحب من الحساب أو الاستعلام عنه، أو طلب كشف حساب دون التعامل مع موظف الشباك بالمكتب.

كما يمكن التعامل مع الحساب من خلال ماكينة نقطة البيع الآلية بالشباك داخل المكتب، وتتيح هذه الماكينة إضافة للعمليات السابقة إمكانية إيداع أي مبلغ في الحساب.

ويمكن الحصول على بطاقة المدفوعات الحكومية من خلال مكاتب البريد، ولا یتعین علی مقدم البطاقة أن یکون لدیه حساب لدى البريد المصري للتقدم بطلب للحصول علی بطاقة المدفوعات الحكومية، على أن يكون الحد الأدنى لعمر حامل البطاقة هو 16 عامًا، وتبلغ رسوم إصدار البطاقة 10 جنيهات، و5 جنيهات عن كل معاملة.

2- الأحوال المدنية

بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية يقدم البريد المصري للمواطنين إمكانية طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية (بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - قسيمة طلاق - شهادة وفاة - قيد عائلي) من خلال مكاتب البريد، وذلك للتيسير على المواطنين حيث تتميز الخدمة بالآتي:

-إمكانية استلام الإصدارت بمكاتب البريد، حيث يجري إرسال رسالة نصية SMS للعميل بطلب التوجه لمكتب البريد للاستلام.

- إمكانية استلام الإصدرات بمحل الإقامة بخدمة البريد السريع.

- التعرف على حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض من خلال رسائل نصية SMS.

- في حالة رفض تنفيذ الطلب يمكن للعميل استرداد رسوم الوثيقة.

- بطاقة الرقم القومي

- يمكن فقط استخراج بطاقة الرقم القومي بدل تالف أو بدل فاقد.

- المصرح لهم باستخراج بطاقة الرقم القومي هم صاحب الشأن نفسه / أو من يحمل توكيلا خاصا لاستلام بطاقة الرقم القومي.

- يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي وفقًا للضوابط التالية:

- وثيقة الزواج / الطلاق

يمكن استخراج الوثيقة في حال توفير البيانات التالية: (الرقم القومي للمستفيد - الرقم القومي للعميل طالب الخدمة - علاقة طالب الخدمة بالمستفيد - اسم الزوج - اسم الزوجة - اسم الأم للمستفيد).

- شهادة الميلاد / الوفاة / القيد العائلي

يمكن استخراج الإصدار الثاني وليس أول مرة من مكاتب البريد، وذلك في حال توفير البيانات التالية: (الرقم القومي للعميل طالب الخدمة - الرقم القومي للمستفيد - علاقة العميل طالب الخدمة بالمستفيد - اسم أم المستفيد).

3- صرف منح العمالة غير المنتظمة

تقوم الهيئة القومية للبريد بصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدر بنحو 500 جنيه لكل فرد، والتي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة.

4- الكروت مسبقة الدفع

الكروت مسبقة الدفع هي بديل لحمل الأموال، وتمكن هذه الكروت حامليها من شحن كروت بالنقد واستخدامها في أي وقت والخدمة متاحة لجميع عملاء البريد المصري وليس من الضروري أن يكون لديه حساب بالبريد.

5- صرف المعاشات

هي خدمة يقدمها البريد المصري لمساعدة التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة في إدارة مدفوعاتها من المعاشات الشهرية للمستفدين من المواطنين الأفراد، حيث يمكن الحصول على خدمة صرف المعاشات من جميع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

6- بطاقات الخصم المباشر

تقبل بطاقات البريد المصري التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع التي تحمل شعار فيزا وماستر كارد، كذلك التسوق عبر الإنترنت، حيث تمكنك البطاقة من الشراء والتسوق والاستعلام عن الرصيد، ويمكن استخراجها من خلال نموذج طلب بطاقة الائتمان.